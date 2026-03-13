Napoli, drone si incaglia in un albero dei Salesiani e perde droga e cellulari: indagini in corso

L’incidente che ha portato alla sorprendente scoperta è avvenuto nella serata di ieri. Il carico è stato recuperato dai carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda.

Il carico trasportato dal drone e recuperato dai carabinieri

Era probabilmente destinato ai detenuti di uno dei due carceri napoletani (quello di Secondigliano è più vicino al luogo in cui si è svolta la vicenda) il drone che nella serata di ieri, giovedì 12 marzo, si è incagliato in un albero, forse per colpa di un pilota non troppo esperto, e ha perso il suo carico a dir poco sorprendente: droga e cellulari. Poco prima delle ore 20 di ieri, il drone si è scontrato con un albero del centro Salesiani Don Bosco, che sorge nella via dedicata al santo, nella zona nord-orientale di Napoli, perdendo ciò che trasportava; l'ignoto pilota è poi riuscito a disincagliare il drone e a farlo volare via.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Stella, che hanno posto sotto sequestro il carico. Nella fattispecie, i militari dell'Arma hanno rinvenuto 200 grammi di hashish, 1 telefono cellulare, 4 pennette Usb, 2 mini cellulari, 16 sim, oltre a caricabatterie e vari cavi di collegamento. I carabinieri hanno avviato le opportune indagini per fare piena luce sulla vicenda; come detto, è probabile che il carico fosse destinato ai detenuti, dal momento che è sempre più frequente l'utilizzo dei droni per recapitare illecitamente stupefacenti o cellulari a chi si trova in carcere.