Napoli, dramma sulla Funicolare di Montesanto: passeggero muore per un malore L’uomo si sarebbe sentito male a bordo del treno che si trovava all’altezza della stazione del Corso Vittorio Emanuele. Inutili i soccorsi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Dramma sulla Funicolare di Montesanto, dove un passeggero è morto a seguito di un malore. L’uomo si sarebbe sentito male a bordo del treno che si trovava all’altezza della stazione del Corso Vittorio Emanuele. Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Vano il tentativo di rianimarlo messo subito in atto da parte del personale Anm e di alcuni medici inglesi che si trovavano sul posto. Sul posto è arrivata anche l’ambulanza del 118 dell’Ospedale Vecchio Pellegrini alla Pignasecca. Purtroppo, però, l’uomo è deceduto.

L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 22 gennaio 2022, attorno alle ore 11,30. Il passeggero, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato vittima di un arresto cardiaco. I soccorritori gli avrebbero praticato un massaggio cardiaco per circa 40 minuti. nel disperato tentativo di rianimarlo. La Funicolare di Montesanto, gestita dall’Anm, la società dei trasporti pubblici locali del comune di Napoli, è rimasta chiusa durante le fasi dei soccorsi, per riprendere poi dopo regolarmente il servizio. Il conducente del treno, non appena si è accorto del malore del passeggero, ha subito messo in atto tutte le manovre previste dal protocollo per l’emergenza, riportando il convoglio indietro verso la stazione di Montesanto, in modo da agevolare eventualmente anche l'arrivo dell'ambulanza dal Pellegrini. Il personale sanitario avrebbe poi intubato anche l'uomo per cercare di stabilizzarlo, ma anche questo ultimo tentativo sarebbe purtroppo risultato vano. Per il 60enne, quindi, non si sarebbe stato più nulla da fare.