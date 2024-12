video suggerito

Napoli, dopo l’attentato in Germania sicurezza aumentata e dissuasori ai mercatini di Natale Dopo l’attentato terroristico a Magdeburgo il prefetto di Napoli ha convocato un vertice per rafforzare le misure di sicurezza nei luoghi dove si prevede una maggiore concentrazione di persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

È stato potenziato il piano di controlli e di vigilanza a Napoli a seguito dell'attentato terroristico in Germania: dopo l'attacco che si è consumato ieri sera a Magdeburgo, dove un'automobile si è lanciata contro la folla ai mercatini di Natale causando 5 morti e decine di feriti, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato d'urgenza una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per un immediato rafforzamento della sicurezza nelle zone maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale.

I provvedimenti decisi riguardano, in particolare, l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone in cui vengono allestiti mercatini e fiere natalizie, anche mediate il posizionamento di dissuasori nelle aree di accesso ai luoghi di maggiore aggregazione e presso i siti destinati ad ospitare i prossimi eventi di intrattenimento. Le misure introdotte vanno a rafforzare il dispositivo che era stato già organizzato nel corso delle precedenti riunioni del Comitato in vista delle festività natalizie e che già prevedevano servizi mirati nei luoghi della movida, presso le stazioni ferroviarie, l'aeroporto e il porto di Napoli.

Tutte le attività, si legge in una nota diffusa dalla Prefettura di Napoli, "prevedono il concorso sinergico della Polizia Municipale e della Polizia Metropolitana di Napoli nonché dei militari impiegati nell’operazione Strade Sicure". Analoghe iniziative sono state adottate in tutta Italia, a seguito del vertice convocato dal Viminale proprio per rafforzare i controlli e il livello di sicurezza nelle aree dove si prevede una maggiore concentrazione di persone in questi giorni.