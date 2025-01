Napoli, dopo Capodanno le strade sono piene di proiettili Dopo la notte di Capodanno, per le vie di Napoli si trovano bossoli di ogni genere. Ne abbiamo raccolti a decine sulle strade del centro storico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Peppe Pace

I bossoli raccolti in strada.

La follia di chi festeggia il capodanno sparando con le pistole ha prodotto, anche quest'anno, un lungo bollettino medico. A farne le spese un turista arabo di 28 anni, finito con un polmone perforato, e una ragazza napoletana di 23 anni, colpita di striscio al braccio. Per comprendere a pieno la gravità e l'estensione del fenomeno, è bastata una passeggiata di venti minuti tra i Quartieri Spagnoli e Montesanto per trovare, tra le carcasse dei fuochi esplosi e i cocci delle bottiglie di champagne, bossoli e proiettili di ogni genere.

Non solo proiettili a salve, utilizzati per sparare con le pistole scacciacani, che opportunamente modificate possono diventare delle armi vere a tutti gli effetti o essere adoperate per compiere rapine e intimidazioni di vario genere, ma anche bossoli di proiettili veri, per lo più 9mm, dorati e argentati. Strade che fino a qualche ora fa brulicavano di cittadini e turisti, sono disseminate di proiettili.

La collezione di bossoli trovati in strada.

Alla fine della passeggiata abbiamo raccolto circa una trentina di bossoli che siamo andati ad aggiungere alla collezione degli anni scorsi, custodite a imperitura memoria in un barattolo che ha raggiunto i 3kg di peso. Per trovarli, non serve adoperare strumenti particolari, come metal detector o simili, basta abbassare lo sguardo sulle strade che quotidianamente percorriamo per andare a lavoro, a fare la spesa, per accompagnare i nostri figli a scuola. Tutto ciò accade nel cuore di Napoli, tra via Toledo e piazza Dante, nei vicoli dei Quartieri Spagnoli o nelle piazzette di Montesanto, davanti alle stazioni della metro e della funicolare.