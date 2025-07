Napoli, diventa definitivo il mercato di viale della Liberazione, stalli da assegnare con avviso pubblico

Diventa definitivo il mercato su strada pubblica nel controviale di Viale della Liberazione, a Bagnoli: lo stabilisce una delle due delibere (la 330) approvate oggi dal Consiglio comunale di Napoli in materia di riordino dei mercati cittadini; la seconda (la 298) riguarda invece il quartiere di Ponticelli e prevede la modifica del mercato su strada a destinazione merceologica in via Luigi Califano.

L'assessora Teresa Armato, con delega alle Attività produttive, durante il dibattito sulla delibera per Bagnoli ha ribadito che la sperimentazione dei mercati deve avvenire in tutti i territori in cui se ne rilevi la necessità e che il passo successivo sia la loro istituzionalizzazione laddove vi siano le condizioni. Ha poi sottolineato che questo è un impegno preciso dell'Amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, impegnata nel riordino complessivo dei mercati cittadini con un approccio condiviso con il territorio.

Definitivo il mercato di via della Liberazione

Il mercato di Bagnoli era nato durante il Covid, per l'impossibilità di utilizzare la struttura coperta che si trova poco distante; successivamente gli stessi operatori avevano sollecitato perché si arrivasse all'istituzione dell'area mercatale, causa sposata anche da numerosi cittadini del quartiere. L'assessora Armato ha precisato che l'assegnazione degli stalli avverrà tramite avviso pubblico e che le indicazioni fornite dall'Asl verranno rispettate usando le risorse messe a disposizione dalla X Municipalità, nel cui territorio ricade la nuova area.

Delibera per stabilizzare tutti i mercati sperimentali

Nella stessa seduta del Consiglio è stata approvata anche la mozione che chiede la stabilizzazione di tutti i mercati sperimentali presenti sul territorio napoletano. In particolare, vengono individuati come prioritari quelli di via Benevento, nel quartiere San Lorenzo, di piazza San Giovanni Paolo II a Scampia e quello di via Madonna delle Grazie a Piscinola; nella mozione si prevede l'individuazione di nuove aree sperimentali da istituzionalizzare.