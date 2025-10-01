Napoli, dà fuoco a una felpa e la lancia in casa della compagna dopo una lite: 41enne arrestato a Santa Lucia

Al culmine di una lite, l’uomo è uscito di casa e, dopo aver infranto una finestra, ha lanciato all’interno dell’abitazione una felpa a cui aveva dato fuoco.

Momenti di tensione a Santa Lucia, noto borgo sul Lungomare di Napoli, a causa di una lite domestica tra un uomo e una donna. Le urla dei due sono arrivate nelle cuffie della Centrale Operativa del 112 e, così, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono tempestivamente intervenuti sul posto, ricostruendo l'accaduto e arrestando un uomo di 41 anni, di origini ucraine.

L'uomo ha rotto una finestra e ha lanciato in casa la felpa incendiata

Stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, tra il 41enne e la sua compagna c'è stata una lite per cause ancora in corso di accertamento, al culmine della quale l'uomo è uscito improvvisamente dall'abitazione e, dopo aver infranto il vetro di una finestra, ha lanciato all'interno una felpa alla quale aveva dato fuoco. Il gesto del 41enne ha provocato alcuni danni all'interno dell'appartamento ma, fortunatamente, non ha causato gravi conseguenze. Grazie all'intervento dei carabinieri, l'uomo è stato arrestato e condotto in camera di sicurezza: deve rispondere di maltrattamenti e danneggiamento aggravato. La compagna, invece, è stata soccorsa dai sanitari: per lei un comprensibile spavento ma nessuna conseguenza fisica.