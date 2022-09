Napoli, coppia in giro sullo scooter con una neonata in braccio: scatta la denuncia La piccola era in grembo alla madre, mentre il padre era alla guida: l’uomo è stato denunciato dalla polizia.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Giravano in tre su uno scooter, una pratica purtroppo diffusa a Napoli, ma la scena non è passata inosservata agli occhi dei poliziotti perché in sella al mezzo a due ruote c'era anche una neonata. Gli agenti del commissariato di Secondigliano della Polizia di Stato, infatti, stavano transitando in viale Comandante Umberto Maddalena, in zona Capodichino – dove sorge l'aeroporto militare, non lontano anche dall'aeroporto civile – quando hanno assistito alla scena: sullo scooter viaggiavano un uomo e una donna, la quale in grembo stringeva una bimba appena nata.

Gli agenti li hanno fermati e hanno contestato al conducente, un uomo di 49 anni, 4 violazioni al Codice della Strada: guida in violazione delle norme sul trasporto di persone sui veicoli a motore, guida di veicolo sul quale è vietato il trasporto di minori di anni 5, mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione. L'uomo è stato anche denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per guida senza patente perché recidivo nel biennio, mentre lo scooter è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

L'attenzione al trasporto dei minori sui mezzi a due ruote e sulle norme del Codice della Strada che lo regolamentano è tornata di recente al centro delle cronache dopo il tragico incidente occorso a Napoli in cui è deceduto un bimbo di soli 4 anni, che si trovava sullo scooter guidata dal papà.