Napoli, concerto Malika Ayane a San Martino il 21 giugno: info e piano traffico Malika Ayane in concerto a Napoli martedì 21 giugno nella splendida cornice di San Martino. Il dispositivo traffico, orari e info.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Malika Ayane

Si terrà martedì 21 giugno alle ore 20.30 il concerto di Malika Ayane dalla splendida cornice di Castel Sant'Elmo, a Napoli. Accompagnata dall'Orchestra Ritmica Sinfonica del Conservatorio San Pietro a Majella, il concerto rientra nella Festa della Musica 2022, prodotta dall'Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica in collaborazione con il Ministero della Cultura, con il contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e del Parlamento Europeo. Per il concerto, che sarà trasmesso anche da Raiplay, tutti i biglietti sono già stati assegnati.

Per l'occasione, sarà anche istituito un dispositivo di traffico ad hoc. Il Comune di Napoli ha fatto sapere infatti che per martedì 21 giugno, con apposita ordinanza comunale, "è stato istituito il divieto di transito veicolare in un tratto di via Tito Angelini in occasione dell'evento denominato: “ Ecofest”, durante il quale è previsto, tra l'altro, il concerto dell'artista Malika Ayane". In particolare, "sarà istituito dalle ore 18.00 del 21 giugno alle ore 2.00 del 22 giugno, il divieto di transito veicolare nel tratto terminale di via Tito Angelini compreso tra via Annibale Caccavello e Largo San Martino, eccetto per i veicoli dei residenti, del personale dei Musei e degli esercizi commerciali insistenti sul tratto nonché degli organizzatori della manifestazione". Non sono previsti particolari disagi per i residenti, che in compenso potranno godere della musica live dalla Terrazza di San Martino, uno dei luoghi più caratteristici di tutta Napoli. L'evento sarà anche trasmesso in diretta sul sito di Raiplay.