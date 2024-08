video suggerito

Napoli, colpisce un’infermiera con un calcio in pancia all’ospedale Fatebenefratelli: arrestato 30enne L’uomo, portato in ospedale in stato di agitazione, ha dapprima colpito l’infermiera e ha poi aggredito anche i carabinieri intervenuti per calmarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Notte di violenza, quella appena trascorsa, all'ospedale Fatebenefratelli di Napoli, dove si è registrata l'ennesima aggressioni ai danni del personale sanitario: un'infermiera è stata colpita con un calcio all'addome da un paziente, un uomo di 30 anni, che è stato arrestato poi dai carabinieri. Il paziente – di origine nordafricana – è stato trasportato da un'ambulanza nella notte al Pronto Soccorso del nosocomio di Posillipo, quartiere collinare del capoluogo campano, in forte stato di agitazione; una volta in ospedale, il 30enne avrebbe cominciato a danneggiare alcune suppellettili presenti nei locali dedicati ai codici rossi.

L'uomo ha aggredito anche i militari dell'Arma

Non ci è voluto molto affinché il paziente se la prendesse con il personale sanitario presente: l'uomo ha infatti aggredito una infermiera in servizio al Pronto Soccorso, colpendola con un calcio all'addome. Quando in ospedale sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, il 30enne ha aggredito anche due militari dell'Arma: con non poca difficoltà, è stato bloccato e arrestato; deve rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni a personale esercente professione sanitaria e interruzione di pubblico servizio. L'infermiera ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni, mentre i due carabinieri hanno avuto 7 e 20 giorni di prognosi.