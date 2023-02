Napoli, chiude per lavori il tratto Camaldoli-Arenella in direzione Capodichino/Autostrade Chiusa la Tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Arenella, in direzione Capodichino/Autostrade: i giorni, gli orari e i percorsi alternativi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Chiuso il tratto della Tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Arenella, in direzione Capodichino/Autostrade: lo ha comunicato la società che gestisce l'arteria cittadina, percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti. Chiusura disposta per consentire, fa sapere la società, "i lavori di adeguamento e miglioramento della galleria Vomero Est". La chiusura non sarà sistematica, ma programmata solo in determinate fasce orarie, per cercare di limitare il più possibile i disagi alla viabilità pubblica.

La chiusura della Tangenziale e i percorsi alternativi

La Tangenziale di Napoli resterà chiusa, dunque, nel tratto tra Camaldoli e Arenella in direzione Capodichino/Autostrade, dalle 1.00 alle 6.00 di mercoledì 15 febbraio, e nelle notti di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 febbraio, nella fascia oraria che va dalle 23 alle 6 del mattino successivo. Previsto anche il percorso alternativo: uscita obbligatoria al casello dei Camaldoli, percorrere quindi via Gabriele Jannelli, via Simone Martini, via Arenella, via Giotto, Piazza Medaglie D'Oro, via Giuseppe Orsi, via Giacinto Gigante, via Marino e Cotronei, rientrando quindi sulla Tangenziale al casello Arenella.