Napoli-Caserta a bordo del Reggia Express, sabato 16 settembre viaggio sul treno storico Un treno storico partirà sabato 16 da Napoli Centrale alla volta della Reggia di Caserta grazie alla collaborazione tra ACaMIR e Fondazione FS.

A cura di Vincenzo Piccolo

Un viaggio nella storia questo fine settimana per chi partirà, sabato 16 settembre, a bordo della locomotiva elettrica con carrozze degli anni '30 "controporte", oppure su una carrozza degli anni '50 Corbellini e Bagagliaio-Campaniai. È stato ribattezzato Reggia Express il treno storico messo a disposizione dalla fondazione Ferrovie dello Stato che partirà dalla stazione di Napoli Centrale in direzione del complesso monumentale della Reggia di Caserta, patrimonio Unesco.

L'iniziativa promossa dalla fondazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra ACaMIR (agenzia campana per la mobilità, infrastrutture e le reti). Sono stati previsti per i viaggiatori che avranno acquistato un biglietto andata e ritorno anche degli sconti sul biglietto per visitare il complesso vanvitelliano al costo di 11 euro. Nel biglietto è compresa una visita a tutte le attrazioni più importanti dell'opera voluta dal Re Carlo III: appartamenti reali, l'immenso parco reale da 120 ettari che si estende su una lunghezza di quasi tre chilometri e il giardino inglese.

I biglietti per il treno sono disponibili al prezzo di 5 euro per gli adulti e 2 euro e 50 per i bambini, in vendita nelle biglietterie e self service di stazione o sul sito-web della fondazione. Per visitare la Reggia invece i biglietti sono disponibili sulla piattaforma TicketOne e presso la biglietteria della Reggia di Caserta in piazza Carlo di Borbone.

Leggi anche A Napoli si gira il nuovo film di Claudio Giovannesi, riprese al centro storico a fine settembre

Perché visitare la Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta è un capolavoro dell'architettura barocca e un simbolo di grandezza e potere di quello che fu il Regno di Napoli. Costruita nel XVIII secolo per volere di Carlo III di Borbone, la reggia rappresenta l'apice del barocco italiano ed europeo, ma all'interno del complesso non mancano esempi di neoclassicismo. La sua imponente struttura, gli interni di pregio e i meravigliosi giardini la rendono un'icona di prestigio culturale e storico. Oltre a essere un luogo di grande bellezza, ha svolto un ruolo significativo nella storia, fungendo da residenza reale e centro politico. Oggi, la Reggia di Caserta è un sito Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco e una testimonianza del ricco patrimonio culturale italiano.