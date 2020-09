in foto: La galleria Vittoria chiusa al traffico (foto Fanpage.it)

Piove nella Galleria della Vittoria a Napoli dove a causa del maltempo che ha colpito nella notte la città si sono creati alcune infiltrazioni che hanno causato il cedimento di parte di una parete: per questo una carreggiata della Galleria, quella in direzione piazza Vittoria, è stata chiusa al traffico.

Modifiche alla viabilità

Mattinata di disagi dunque per i cittadini napoletani che si troveranno costretti a deviare il normale percorso a causa delle modifiche alla viabilità. Le auto che provengono da via Acton infatti posso imboccare la Galleria verso piazza Vittoria ma sulla carreggiata opposta al normale senso di marcia, mentre le auto in provenienza dalla riviera di Chiaia per raggiungere via Acton hanno senso di marcia obbligatorio da via Chiatamone, via Santa Lucia e poi via Acton. Stando a quanto appreso da Fanpage.it la carreggiata della Galleria della Vittoria è stata chiusa a causa di alcune infiltrazioni che hanno causato il distacco di una porzione di parete sulla carreggiata in direzione piazza vittoria: le infiltrazioni sono state causate probabilmente delle forti piogge della notte.

in foto: La parte di parete crollata sulla carreggiata (foto Fanpage.it)

I lavori alla Galleria della Vittoria

Gli ultimi lavori effettuati alla Galleria Vittoria risalgono allo scorso febbraio: per la gestione degli impianti di ventilazione ed illuminazione sono stati eseguiti lavori durante la notte e anche in quel caso è stata chiusa, di volta in volta, una semicarreggiata prima in un senso di marcia, poi nell'altro. Il Comune di Napoli in quel caso aveva predisposto il piano traffico, indicando le giornate dei lavori e le strade alternative che si potranno percorrere.