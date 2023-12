Napoli-Braga allo Stadio Maradona, più corse della metro Linea 2 e divieti di vendita bevande Il sindaco Gaetano Manfredi firma l’ordinanza con il divieto di vendita di alcolici e di bevande in lattine e vetro. La metro Linea 2 effettuerà corse aggiuntive.

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per la partita di Champions League Napoli-Braga allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta prevista per le ore 21,00 di stasera, martedì 12 dicembre 2023, più corse della metropolitana Linea 2 e divieti di vendita di bevande. L'impianto di Fuorigrotta sarà blindato questa sera, con il piano traffico predisposto dal Comune, con l'interdizione delle strade adiacenti allo stadio. Controlli mirati della Polizia Locale anche sulla sosta selvaggia. Per garantire gli spostamenti dei tifosi, Ferrovie dello Stato, che gestisce la metro Linea 2 ha deciso di potenziare il servizio, con corse aggiuntive per la partita.

I divieti di vendita di bevande e lattine

Il Comune di Napoli, intanto, ha emanato un'ordinanza con i "divieti per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso e di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, in occasione dell’incontro di calcio“Napoli –Braga”valevole per la fase a gironi della“Champions League”, in programma alle ore 21.00di martedì12 dicembre 2023, presso lo stadio “Diego Armando Maradona”in Napoli". Sono previste multe da 25 a 500 euro.

Cosa prevede l'ordinanza sindacale? Ecco di seguito il dispositivo:

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell’incontro di calcio“Napoli –Braga”valevole per la fase a gironi della“Champions League”, in programma martedì 12 dicembre 2023 alle ore 21.00, presso lo stadio“Diego Armando Maradona”:

1. Il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle seguenti zone:

da via Cinthia, altezza via Terracina -via Leopardi-via A. Doria -viale Augusto fino a Piazza Italia -via G. Cesarefino a Piazza Italia -via Campagna –via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri-viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare – l'intero Piazzale Tecchio -Largo Matteucci e Barsanti -via Claudio –viaMarconi –via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'OspedaleSan Paolo", dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze di martedì12dicembre2023;

2. Il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta nonché il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle seguenti zone:

Stazione Marittima e finitimo molo Angioino, Piazza Municipio, via Cristoforo Colombo, via dell'Incoronata, via Depretis, via Marchese Campodisola, via De Gasperi, via Maio di Porto, via Monserrato, via Conte Olivares, via Augusto Witting, piazza Matteo Schilizzi, via Matteo Schilizzi, via Spadari, vico dei Pezzi, via Salvatore Fusco, via San Nicola alla Dogana, via Guglielmo Melisurgo, vico Leone, piazza Francese, via Umberto Giordano, Supportico Fondo di Separazione, nonché Aeroporto di Napoli Capodichino e stazione FS di Napoli Centrale dalle ore 10.00 di martedì 12 dicembre 2023 e fino a cessate esigenze di mercoledì 13 dicembre 2023.

Le corse aggiuntive della metro Linea 2

Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Champions League tra Napoli e Braga in programma domani, martedì 12 dicembre, alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori.

In totale saranno 7 le corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei per un totale di 4.100 posti, di cui cinque in direzione Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli.

È preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno per evitare code o attese prolungate allo sportello. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell’evento.

Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 22.00 e non effettuerà servizio viaggiatori.