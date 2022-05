Napoli, bimba di 6 anni investita mentre attraversa la strada con la madre: è grave al Santobono La bambina è stata investita da uno scooter, guidato da un 17enne, in via Nuovo Tempio, a San Pietro a Patierno, periferia settentrionale di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale, nella mattinata di oggi, giovedì 12 maggio, a San Pietro a Patierno, quartiere della periferia settentrionale di Napoli: qui, precisamente in via Nuovo Tempio, una bambina di 6 anni è stata investita mentre attraversava la strada in compagnia della madre. Da quanto si apprende, intorno alle ore 11 di oggi, la piccola stava camminando mano nella mano con la mamma: mentre le due erano impegnate ad attraversare, improvvisamente, la piccola è stata centrata in pieno da uno scooter, guidato da un ragazzo di 17 anni. L'impatto con il mezzo a due ruote è risultato violento per la bambina: soccorsa dai sanitari del 118, la piccola è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santobono, nosocomio pediatrico della città, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Oltre ai soccorritori, sul posto sono arrivati anche gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal capitano Antonio Muriano: i vigili urbani hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente. Il 17enne alla guida dello scooter che ha investito la bimba di 6 anni si è fermato a prestare i primi soccorsi: identificato dagli agenti della Municipale, il minore è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito, volti alla verifica di alcool o sostanze stupefacenti nel sangue al momento dell'incidente; lo scooter, inoltre, come da prassi è stato posto sotto sequestro per le indagini.