Napoli, Base Usa di Gricignano in lockdown: allarme terrorismo per un uomo armato L’allarme è poi rientrato: si trattava di un ragazzo con un’arma giocattolo ad aria compressa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Allarme terrorismo alla Base Usa di Gicignano di Aversa, in provincia di Caserta, oggi pomeriggio, per la presenza di un uomo armato. La base americana è stata posta in lockdown attorno alle 18,25 di oggi 16 dicembre 2021. “Attenzione – recita il messaggio apparso sulla pagina social della Base alle 18,55 e rivolto a tutto il personale – è in corso la possibile situazione del tiratore attivo sul sito di supporto. Tutto il personale deve rimanere in isolamento e ripararsi sul sito di supporto”. E ancora, “Messaggio di emergenza NSA Napoli. Attenzione in Stazione. Possibile tiratore attivo sul sito di supporto. Rifugio a posto. Lockdown subito. tutto il personale. Aggiorneremo la comunità non appena avremo maggiori informazioni”. L'allerta è poi rientrata attorno alle 20,30. Si è trattato di un falso allarme. L'uomo era un ragazzo di circa 16-20 anni con un'arma giocattolo ad aria compressa.

L'allarme terrorismo scatta comunque in occasione di potenziali minacce, per motivi precauzionali. Per consentire poi tutti i controlli del caso la Base militare va in lockdown, in modo da mettere in sicurezza tutto il personale, e resta blindata fino a quando non è stata individuata e neutralizzata la fonte di pericolo. Si tratta di procedure ben collaudate. Per questo motivo, i responsabili della sicurezza hanno isolato la base e chiuso i cancelli oggi pomeriggio, fino a quando l'allarme non è rientrato. La macchina della sicurezza si è subito messa in moto. La security ha quindi individuato il giovane, un ragazzo afro-americano, secondo quanto segnalato, tra i 16 e i 20 anni, che aveva un'arma giocattolo da softair, cioè ad aria compressa, una riproduzione molto simile alle armi vere, ma del tutto innocua.