Napoli-Barcellona, divieto di vendita alcol dal Lungomare a Fuorigrotta e strade chiuse: l’ordinanza Firmate le ordinanze del sindaco per il big match di Champions League del 21 febbraio. Il piano viabilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per la partita di Champions Napoli-Barcellona divieto di vendita di bevande in lattine e bottiglie di vetro dal Lungomare a Fuorigrotta. Divieto di sosta con rimozione forzata anche nelle strade circostanti lo Stadio Diego Armando Maradona, per la giornata in cui si disputerà il big-match, di mercoledì 21 febbraio 2024, alle ore 21,00. Sono state firmate le due ordinanze del sindaco Gaetano Manfredi, ru richiesta della Questura di Napoli. Sarà anche la prima partita degli azzurri con il nuovo allenatore Francesco Calzona, dopo l'esonero di Walter Mazzarri, avvenuto ieri, lunedì 19 febbraio 2024.

Divieto di vendita bevande

Il Comune di Napoli ha emanato l'ordinanza con i divieti "per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso e di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, in occasione dell’incontro di calcio valevole per la Champions League“SSCNapoli –FCBarcellona”.

La decisione arriva anche perché all'incontro sarà presente "un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe alle aree interessate, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande".

Leggi anche Chiusa via Campegna a Fuorigrotta, voragine in strada per il crollo della fogna

Cosa prevede l'ordinanza?

1. Il divieto divendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali e supermercati ubicati nelle seguenti zone:

da via Cinthia, altezza via Terracina -via Leopardi-via A. Doria -viale Augusto fino a Piazza Italia -via G. Cesarefino a Piazza Italia – via Campegna –via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri-viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare – l'intero Piazzale Tecchio – Largo Matteucci e Barsanti – via Claudio –viaMarconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'OspedaleSan Paolo", dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze di mercoledì21 febbraio 2024.

2. Il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta nonché il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali e supermercati ubicati nelle seguenti zone:

Stazione Marittima e finitimo molo Angioino, Piazza Municipio, via Cristoforo Colombo, via dell'Incoronata, via Depretis, via Marchese Campodisola, via De Gasperi, via Maio di Porto, via Monserrato, via Conte Olivares, via Augusto Witting, piazza Matteo Schilizzi, via Matteo Schilizzi, via Spadari, vico dei Pezzi, via Salvatore Fusco, via San Nicola alla Dogana, via Guglielmo Melisurgo, vico Leone, piazza Francese, via Umberto Giordano, Supportico Fondo di Separazione, nonché Aeroporto di Napoli Capodichino e stazione FS di Napoli Centrale dalle ore 10.00 di mercoledì 21 febbraio 2024 e fino a cessate esigenze di giovedì 22 febbraio 2024.

L'ordinanza sulla viabilità

Per quanto riguarda la viabilità, è prevista l'istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via Tansillo per esigenze legate allo svolgimento dell'incontro di calcio “Napoli-Barcellona” presso lo Stadio Maradona a partire dalle ore 00.00 e sino a cessate esigenze di mercoledì 21 febbraio. Nello specifico:

Istituire, dalle ore 00.00 del 21 febbraio 2024, e comunque fino a cessate esigenze che verranno valutate dall’Autorità di P.S., ai fini dello svolgimento dell'incontro di calcio “Napoli-Barcellona” presso lo Stadio Maradona, il divieto di sosta con rimozione coatta e la conseguente revoca dei parcheggi riservati e delle aree di sosta a pagamento senza custodia (c.d. strisce blu) su tutta la carreggiata ambo i sensi di marcia di via Tansillo, tratto corrente dall’intersezione con via Leopardi all’intersezione con via Galeota.