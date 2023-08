Napoli, bando del Comune per assumere 90 maestre ed educatori a tempo determinato Avviso pubblico per reclutare personale negli asili nido e nelle scuole d’infanzia: requisiti e come fare domanda.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Comune di Napoli cerca educatori supplenti e maestre di sostegno per asili nido e scuole dell'infanzia, frequentati dai bimbi fino a 6 anni. Pubblicato il bando per stilare le graduatorie dalle quali reclutare il personale con incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2023-24. C'è tempo fino al 22 agosto prossimo, a mezzogiorno, per inviare la domanda.

Come fare domanda

I candidati che intendono partecipare alla procedura dovranno presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica, tramite SPID (sistema pubblico di identità digitale) – CIE (Carta di Identità elettronica) – TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi), a pena di esclusione, compilando lo specifico modulo on line a cui si accede collegandosi al sito internet istituzionale del Comune di Napoli.

Il link per fare domanda per istruttore socio educativo nei nidi infanzia e per maestra di sostegno

Per la partecipazione alla procedura il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Saranno formati due elenchi di istruttori socio educativi negli asili nido e di maestri nella scuola dell’infanzia su sostegno, a cui attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/2024. Nell’anno 2023 sono previste assunzioni a tempo determinato per 74 unità per il sostegno nelle scuole dell’infanzia comunali e 16 unità per lo svolgimento della funzione di educatore nei nidi dell’infanzia comunali.

I requisiti per partecipare all'avviso

Di seguito i requisiti necessari per fare domanda per i due profili:

Per Istruttore Socio Educativo nei Nidi Infanzia:

laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (classe di laurea L-19) ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe di laurea LM-85 bis) integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università. Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 65_2017 e del Regolamento regionale 4/14 saranno ammessi i titoli previsti per le figure professionali di III livello dal Catalogo approvato con DGR n. 107_2014 e smi ovvero Laurea in scienze dell’educazione e della formazione e titoli equipollenti conseguiti entro il 31 maggio 2017 presso università statali o oltra istituto universitario legalmente riconosciuto;

Per maestra/o su sostegno:

titolo di sostegno conseguito, ai sensi della normativa vigente, mediante la positiva conclusione del corso di formazione per il conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, sullo specifico grado, attivato presso le Università autorizzate dal MIUR;

In caso di titolo di studio conseguito all’estero l’incarico sarà subordinato al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto, così come previsto dall’art. 38 del D. Lgs n. 165/2001. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, anche successivamente all’eventuale conferimento di incarico, l’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti di ammissione all’esito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nella domanda ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

L'assessore Striano: “Copriremo i vuoti in organico”

L'assessore all'Istruzione Maura Striano ha dichiarato: