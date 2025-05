video suggerito

Napoli, bambino di 9 anni in mini moto da pista su via Toledo, denunciati i genitori Bambino di 9 anni guida una mini moto in una zona pedonale a Napoli, scappa dopo il tentativo di fermarlo da parte dei carabinieri. Denunciati i genitori.

A cura di Redazione Napoli

La mini moto sequestrata / foto Carabinieri comando Provinciale Napoli

Napoli, zona pedonale di Largo Berlinguer, praticamente al centro di via Toledo, una delle zone più densamente popolate della città. Una tranquilla serata di caldo di metà maggio: in strada tanti napoletani appena usciti dai ristoranti o dai teatri della zona, tanti i turisti a godersi il clima primaverile. E dinanzi a loro si palesa una scena che ha dell'incredibile: un rombo inaspettato cattura l'attenzione di tutti. Non è il rumore di una moto qualunque, ma quello di una mini moto a benzina, guidata da un bambino di appena 9 anni.

Il piccolo centauro, indifferente alla presenza di decine di persone che si trovano nella zona, sfreccia tra la folla con manovre pericolose, zigzagando e accelerando a tutta velocità. Non si tratta di un gioco: la mini moto ha un motore a scoppio da 100 cc: è quindi ben lontana da essere un semplice giocattolo di quelli che i bimbi trovano sotto l'albero di Natale. Con una cilindrata paragonabile a quella di uno scooter e una velocità massima di circa 80 km/h, il veicolo rappresenta un serio pericolo per la sicurezza pubblica. Ancor più se in zona pedonale. Ancor più se in mano ad un bambino.

Due carabinieri della compagnia Napoli Centro, liberi dal servizio, notano la scena e tentano di fermare il bambino. Ma il piccolo, noncurante della loro presenza, scappa a piedi dopo aver abbandonato la moto. La fuga dura poco, e i militari riescono a raggiungerlo, conducendolo in caserma. In pochi minuti arrivano anche i genitori, entrambi residenti nella zona, che vengono denunciati per abbandono di minore.

Il veicolo, privo di targa e non immatricolato, è stato sequestrato. Non può circolare su strada, poiché si tratta di una moto da pista. La mini moto, priva dei requisiti necessari per l’utilizzo pubblico, è stata destinata alla confisca.