Napoli, auto si schianta e si ribalta sul viadotto della SS162Dir: incidente tra Barra e Ponticelli

Auto si schianta e si ribalta sul tettuccio. Violento incidente stradale sul viadotto della SS162 Dir, il raccordo autostradale che collega l'autostrada A3 Napoli-Salerno, i paesi vesuviani ed il centro del capoluogo cittadino. A causa del grave incidente, avvenuto ieri sera, il traffico è impazzito, con lunghe code e attese anche di due ore. Il sinistro è avvenuto nella tarda serata di ieri, mercoledì 11 marzo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco inviati dal comando di Napoli, guidato dal Comandante Giuseppe Paduano.

L'incidente sul viadotto tra Ponticelli e Barra

Nello schianto sarebbero state coinvolte due auto ribaltate sulla carreggiataL'impatto, secondo le prime informazioni, è avvenuto nella zona dei paesi vesuviani, nell'area orientale di Napoli, tra gli svincoli di Ponticelli-Barra in direzione del centro città. A segnalare l'accaduto, il deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha pubblicato il video sulla sua pagina social: "Sulla SS162Dir – scrive Borrelli – all'altezza di Ponticelli Barra c'è stato un grave incidente. Si è ribaltata una macchina e siamo stati bloccati 2 ore nel traffico".

Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dalle quali potrebbero emergere ulteriori elementi utili a chiarire cosa sia accaduto. Purtroppo, sono frequenti i sinistri che hanno come conseguenza il rovesciamento dell'auto. I motivi possono essere diversi. Le forze dell'ordine invitano sempre a rispettare il codice della strada, per evitare incidenti.