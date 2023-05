Napoli, aumenta la tassa sui rifiuti: ma ci saranno bonus e rateizzazioni Aumenta la Tari a Napoli: +13% per le utenze domestiche, +22,5% per le altre. Ma ci saranno bonus e rateizzazioni per assorbire le spese delle famiglie.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Aumenta la tassa sui rifiuti di Napoli: il consiglio comunale ha approvato a maggioranza (25 voti favorevoli, contrari Forza Italia e Gruppo misto) le nuove tariffe della Tari, ma al contempo ha approvato anche una mozione presentata da Flavia Sorrentino (eletta nelle fila del Movimento 5 Stelle, oggi consigliera per Napoli Solidale – Europa Verde – Difendi la Città), che prevede agevolazioni per diverse categorie economiche e sociali. Tuona l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che scarica le colpe di questo aumento interamente sull'attuale amministrazione comunale cittadina guidata da Gaetano Manfredi.

Aumenti tra il 13 ed il 22,5% della Tari

Di fatto, la tassa sui rifiuti del Comune di Napoli sale del 13% per quanto riguarda le utenze domestiche e del 22,5% in media per quelle non domestiche. Tuttavia, gli aumenti sono già congelati per il 2024 e 2025, quando invece potranno gradualmente diminuire recuperando cifre dovute all'evasione, l'iscrizione automatica e anticipata al servizio Tari in caso di nuova residenza o trasferimento, realizzazione impianti di smaltimento ed incremento della differenziata: obiettivo 2023 è arrivare al 41%, ed al 60% entro il 2025. "Le nuove tariffe comprendono l'aumento dei costi del servizio calcolati nel 2023, rispetto a quello del 2019 ultimo anno di determinazione delle tariffe, e pertanto", ha spiegato Pier Paolo Berette, assessore al Bilancio del Comune di Napoli, "nel valutare la misura dell'incremento va tenuto conto di questa anomalia". Ci sarà inoltre un "tesoretto" di 6,5 milioni di euro che servirà a garantire bonus agli aventi diritto, in modo da ammortizzare gli aumenti della Tari, oltre ad altre agevolazioni per chi sceglierà il pagamento con rateizzazione.

De Magistris: "Ancora aumenti per i napoletani"

L'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha però puntato il dito contro l'amministrazione comunale, spiegando che "il sindaco Manfredi e la sua maggioranza aumentano anche la Tari ai napoletani, scaricando le colpe sull'amministrazione comunale che non ha saputo fare i calcoli nel passato". Il riferimento è all'anomalia citata da Beretta. "Manfredi ha dimenticato di dire che il primo evasore pubblico debitore del Comune di Napoli era per circa 40 milioni di euro l'università ai tempi in cui era Rettore", ha aggiunto ancora De Magistris, aggiungendo che "è lo stesso che da ministro dell'università ha operato non per aiutare Napoli, ma per contribuire a cercare di farla fallire, per poi prendersi i soldi quando è divenuto sindaco".