Napoli, anziano trovato morto in casa in una pozza di sangue: ipotesi omicidio Il cadavere di un 81enne è stato trovato in un appartamento del rione Loggetta, Napoli Ovest. Sul posto i carabinieri, non si esclude la morte violenta.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Il corpo ormai senza vita di un 81enne è stato rinvenuto poco dopo le 16 di oggi, 19 novembre, nella sua abitazione di via Mario Gigante, nel rione Loggetta, tra i quartieri napoletani di Soccavo e Fuorigrotta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, le cause del decesso non sono ancora state ricostruite: a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, l'uomo era riverso a terra in una pozza di sangue.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Bagnoli. La presenza di molto sangue sulla scena non fa escludere che possa essersi trattato di un omicidio, anche se si dovrà attendere l'esito della visita del medico legale: è altresì infatti possibile che l'uomo sia rimasto vittima di un incidente domestico. In base ai primi elementi raccolti l'uomo, incensurato, si trovava da solo nell'abitazione al momento del decesso.