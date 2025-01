video suggerito

Napoli, 70enne picchiato senza motivo a piazza Garibaldi: colpito a bastonate in testa e ricoverato al Cto L’uomo aggredito senza motivo in via Bologna, una traversa di piazza Garibaldi. Arrestato l’aggressore: ha 30 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un 70enne viene aggredito senza motivo mentre passeggia tranquillamente nei pressi di piazza Garibaldi a Napoli. Picchiato selvaggiamente e colpito alla testa con un bastone. L'uomo resta ferito. La vittima viene soccorsa dai passanti e trasportata d'urgenza all'ospedale Cto, afferente all'Ospedale dei Colli, dove viene ricoverata per le cure mediche del caso e ulteriori accertamenti. Sul posto arriva la Polizia di Stato che è riuscita ad arrestare l'aggressore: si tratta di un uomo di 31 anni, extracomunitario, di origine camerunense. L'uomo è stato arrestato dai poliziotti per tentato omicidio.

Il 70enne aggredito in via Bologna a Napoli

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il 70enne stava camminando in via Bologna, una traversa di piazza Garibaldi, attorno alle ore 9,30 di questa mattina, giovedì 9 gennaio 2025, quando, all'improvviso, sarebbe stato assalito dal 31enne che avrebbe cominciato a picchiarlo col bastone, colpendolo alla testa. Un'aggressione inaspettata, secondo le prime informazioni, e scattata apparentemente senza motivo.

Arrestato 31enne dalla polizia

Grazie all'intervento della polizia di Stato si è evitato il peggio. L'aggressore è stato bloccato dal personale delle forze dell'ordine e quindi identificato e poi arrestato. La vittima, invece, è stata subito soccorsa dal personale sanitario dell'ambulanza del 118, che, dopo aver prestato le prime cure mediche e dopo averla stabilizzata, l'ha trasportata d'urgenza al Cto, per gli ulteriori approfondimenti clinici. Non è escluso che i poliziotti possano acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.