Napoli, 60enne rischia di morire: salvato con volo urgente a Padova con aereo militare L'uomo di 60 anni era ricoverato al Monaldi di Napoli. Trasportato dall'Aeronautica Militare con volo salvavita a Padova.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da X Aeronautica Militare

Un uomo di 60 anni, ricoverato presso l'Ospedale Monaldi di Napoli, afferente all'Ospedale dei Colli, rischiava di morire. Ma è stato salvato grazie ad un volo urgente sanitario operato da un aereo dell'Aeronautica Militare, che lo ha trasportato in tempi record presso l'ospedale Universitario di Padova. Il volo salvavita è stato effettuato nella giornata di ieri, lunedì 29 aprile 2024. L'ambulanza che trasportava il paziente è stata caricata direttamente a bordo di un C-130J della 46^ Brigata Aerea, partito da Napoli e atterrato all'aeroporto di Venezia.

Da qui, l'ambulanza ha poi proseguito il suo percorso verso l'ospedale Universitario di Padova per il successivo ricovero. Il volo d'urgenza è stato richiesto dalla Prefettura di Napoli, guidata dal prefetto Michele Di Bari. Il velivolo, al termine della missione, ha fatto ritorno alla base di Pisa.

L'Aeronautica Militare, in una nota pubblicata su X, ha spiegato:

Si è concluso in serata il #trasportosanitariourgente di un uomo di 60 anni in imminente pericolo di vita. L’uomo, trasportato in ambulanza a bordo di un #C130 dell’#AeronauticaMilitare da Napoli a Venezia, è stato affidato alle cure dell’Ospedale Universitario di Padova.

Sempre nella stessa giornata è stato effettuato un altro volo salvavita da parte dell'Aeronautica Militare a favore di un ragazzo di 15 anni per cure urgenti. Il ragazzo, ricoverato presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce e bisognoso di cure specialistiche immediate, è stato imbarcato presso la base militare di Lecce Galatina, sede della scuola di volo dell'Aeronautica Militare, e trasportato d'urgenza a Firenze con un Falcon 50 del 31° Stormo, per il successivo ricovero presso l'ospedale Meyer.

Foto da X Aeronautica Militare