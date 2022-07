Napoli, 3 giorni di bollino rosso: ondate di calore fino a 37° C Nuove ondate di calore, a Napoli bollino rosso da oggi 4 luglio fino a mercoledì 6 luglio: picchi di 37 gradi, umidità notturna e afa in aumento un po’ ovunque.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuove ondate di calore su tutta Napoli per i prossimi tre giorni, con le temperature che arriveranno fino a 37 gradi. La Protezione Civile nazionale ha messo il bollino rosso sul capoluogo partenopeo, fino a mercoledì 6 luglio: poi si spera che il peggio possa essere passato, almeno per qualche giorno. Ma in realtà la tregua vera e propria non giungerà fino a metà luglio.

Già questa mattina alle 8 su Napoli c'erano 28 gradi di valori massimi, diventati 32 attorno alle 14: ma in realtà le condizioni atmosferiche hanno fatto sì che la percezione fosse di almeno 37 gradi. E nella notte, con l'umidità, i valori massimi relativi alle temperature percepite non si allontaneranno troppo da questa cifra. Anche domani, martedì 5 luglio, le temperature saranno particolarmente elevate: si attendono i 27-28 gradi già alle 8 del mattino, che diventeranno 31 entro le 14 ed anche qui con una percezione tra i 36 ed i 37 gradi. Stessa sorte anche per mercoledì 6 luglio. A partire da giovedì 7 invece ci sarà un parziale miglioramento, con le temperature che si riavvicineranno alle medie stagionali rispetto ad ora, quando l'aumento è di 7-8 gradi.

Per attendere però un cambio di tendenza vera e proprio bisognerà attendere verosimilmente la seconda metà di luglio, quando i vortici di aria calda saranno completamente transitati e saranno in allontanamento dal mar Mediterraneo e dalla Campania. Curiosamente, ci si attende anche un agosto "mite" rispetto agli altri anni, dove cioè le temperature saranno più in media con i valori massimi stagionali, per una estate che dunque proseguirà senza troppi intoppi fino a metà settembre.