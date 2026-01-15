Napoli, 29enne colpito durante rapina, il proiettile si conficca in testa: salvato al Pellegrini

Immagine di repertorio

Uomo di 29 anni napoletano ferito da un colpo di pistola: il proiettile gli si conficca nella testa. Ma lui viene salvato all'Ospedale Vecchio Pellegrini di via Pignasecca. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasto vittima di un tentativo di rapina nel corso di questa notte, giovedì 15 gennaio. Per fortuna, il proiettile sarebbe rimasto bloccato sotto cute, senza ledere organi vitali. L'episodio, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto attorno alle ore 2,00. Il ferito è stato subito trasportato presso il nosocomio del centro storico partenopeo, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. L'operazione è riuscita ed il ragazzo si è salvato. Il proiettile gli è stato estratto dalla parte frontale della testa. Attualmente resta ricoverato in prognosi riservata al Pellegrini, sotto attento monitoraggio, ma non in pericolo di vita.

Il tentativo di rapina in via Marina

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. Al vaglio la ricostruzione della storia. Il 29enne sarebbe stato vittima di un tentativo di rapina, secondo quanto riferito, mentre si trovava in auto in via Amerigo Vespucci, una strada che fa parte della via Marina di Napoli. A bordo della vettura ci sarebbe stata anche un'altra persona. Ad un certo punto, si sarebbero accostate due persone in scooter. Uno dei passeggeri del motociclo, sembrerebbe per tentare di rapinare il conducente dell'auto, secondo la versione resa, avrebbe estratto una pistola, esplodendo vari colpi. I rapinatori gli avrebbero sparato a bruciapelo. Uno di questi colpi avrebbe ferito il 29enne alla testa. Il proiettile si sarebbe conficcato sotto la pelle, ma senza penetrare nel cranio. L'uomo è stato quindi trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini del centro storico da un amico. Qui, il personale sanitario è riuscito ad individuare il proiettile e ad estrarlo in sicurezza. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra mobile della Questura di Napoli.