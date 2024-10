Napoli, 28enne colpito da 3 proiettili a gamba e piede durante tentativo di rapina

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Colpito da 3 proiettili alla coscia e al piede durante un tentativo di rapina. Ferito un uomo di 28 anni che è finito al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli. L'aggressione sarebbe avvenuta attorno alla mezzanotte di oggi, domenica 27 ottobre 2024. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Secondo le prime ricostruzioni, il 28enne sarebbe stato colpito durante un tentativo di rapina in calata Capodichino, nella zona nord di Napoli.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del Nucleo Operativo Vomero. I militari dell'Arma sono intervenuti al pronto soccorso del Cardarelli dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo ferito. La vittima è un 28enne di Casoria, già noto alle forze dell’ordine, colpito dai tre proiettili alla gamba e al piede. Sono in corso le indagini per chiarire luogo dell'evento, dinamica e matrice. Al momento si hanno solo sommarie informazioni su quanto accaduto. Non si esclude che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare ed identificare i responsabili.

Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli sulla vita notturna cittadina proprio per prevenire e contrastare questo genere di reati. La Prefettura di Napoli ha acceso i riflettori su questo genere di reati. Il personale delle forze dell'ordine, tra cui i carabinieri, è costantemente impegnato per contrastare questo genere di violenze e i reati di tipo predatorio come le rapine.