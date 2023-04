A Napoli 25mila visitatori ai Musei per la domenica gratis. E Castel Sant’Elmo supera gli Uffizi Castel Sant’Elmo è il museo più visitato in città, con 10.305 visitatori: terzo sito in Italia, dietro il Colosseo e Pompei. Supera anche gli Uffizi a Firenze.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Certosa di San Martino / Foto Ministero della Cultura

Oltre 25mila visitatori nei musei di Napoli per la “Domenica gratis” del Ministero della Cultura, che questo mese viene a coincidere con la ricorrenza della Domenica delle Palme. Castel Sant'Elmo, con il Museo del Novecento, fa il pieno: al primo posto in città, con 10.305 visitatori. È il terzo sito culturale più visitato d'Italia, dietro il Colosseo (21.690 visitatori) e il Parco Archeologico di Pompei (21.551). E supera anche gli Uffizi a Firenze, al quinto posto in Italia, con 9.450 visitatori.

Un risultato straordinario per il complesso di Castel Sant'Elmo, la fortezza medievale, ultima roccaforte della Repubblica Partenopea giacobina del 1799, che sorge sulla collina di San Martino, al Vomero, dalla quale si gode anche una vista spettacolare della città.

Al Mann 6mila visitatori, altri 5mila a Palazzo Reale

Nella quarta giornata della Domenica al museo 2023, che prevede l'ingresso gratuito in tutti i luoghi della cultura statali, tutti i musei di Napoli registrano un elevatissimo numero di presenze. Oltre a Castel Sant'Elmo e al Museo del Novecento con 10.305 visitatori, infatti, fanno il boom anche il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann) 6.301 visitatori, il Palazzo Reale di Napoli (4.650) e il Museo e Real Bosco della Reggia di Capodimonte (3.392).

Ottimi risultati anche negli altri siti culturali della Campania. L'Area archeologica di Pompei si conferma uno dei più grandi attrattori culturali e turistici d'Italia, al secondo posto con 21.551 visitatori. La Reggia di Caserta è quarta con 10.098 visitatori. Il Parco archeologico di Ercolano ha registrato 4.373 presenze.

Per il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano,

“La quarta ‘Domenica al museo' dell'anno – afferma – registra un altro successo. Anche grazie ai numerosi turisti presenti in Italia, i nostri siti hanno fatto segnare presenze elevatissime. Stando ai primi dati disponibili, si conferma il legame molto forte dei visitatori con le straordinarie bellezze dell'arte, della storia, nonché della natura e del paesaggio italiano. Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto anche questa domenica va, poi, a tutto il personale del MiC impegnato nella riuscita dell'iniziativa".

Di seguito i primi dati provvisori:

Parco archeologico del Colosseo – Anfiteatro Flavio 21.690;

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 21.551;

Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 10.305;

Reggia di Caserta 10.098;

Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 9.450;

Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 7.651;

Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 6.647;

Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann) 6.301

6.301 Galleria dell'Accademia di Firenze 6.300;

Musei Reali di Torino 5.704;

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo 5.488;

Palazzo Reale di Napoli 4.650;

Parco archeologico di Ercolano 4.373;

Museo e Real Bosco di Capodimonte 3.392;

Museo storico e il Parco del Castello di Miramare – Museo storico 2.622;

Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 2.501;

Complesso monumentale della Pilotta 2.300;

Gallerie dell'Accademia di Venezia 2.060;

Museo di Palazzo Grimani 1.741;

Castello Sevo di Bari 1.723;

Musei del Bargello – Cappelle Medicee 1.490;

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 1.418;

Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello 1.400;

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini 1.362;

Pinacoteca nazionale di Bologna 1.361;

Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale 1.286;

Galleria Spada 1.202;

MuNDA – Museo nazionale d'Abruzzo 1.192;

Castel del Monte 1.164;

Museo delle Civiltà 1.055;

A questi dati si aggiungono i visitatori di: