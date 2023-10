Rissa fuori dal McDonald’s a Sant’Anastasia, 24enne colpito da proiettili: è grave. Un altro ferito a sprangate L’episodio all’esterno del McDonald’s di Sant’Anastasia. Il 24enne operato all’Ospedale del Mare, prognosi riservata. Il 22enne alla clinica di Acerra. Indagano i carabinieri.

Una rissa violenta è scoppiata all'alba di questa mattina all'esterno del McDonald's di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Un 24enne è stato colpito da diversi proiettili, non si sa ancora quanti, ed è stato ricoverato d'urgenza prima all'Ospedale pediatrico Santobono, poi trasferito all'Ospedale del Mare, nella zona orientale, dove è arrivato in gravi condizioni. Il ragazzo questa mattina è stato operato, l’intervento è terminato. I medici gli hanno ricostruito un vaso sanguigno che era stato danneggiato dai colpi. Al momento sembra che la gamba sia salva. Il giovane non sarebbe più in pericolo di vita, ma la prognosi resta ancora riservata. Rimane in osservazione. Un altro ragazzo di 22 anni è rimasto ferito a colpi di mazza ed è ricoverato alla Clinica Villa dei Fiori di Acerra, non è in pericolo di vita.

Rissa tra giovani al McDonald's di Sant'Anastasia

L'episodio sarebbe avvenuto attorno alle ore 5,00 di questa mattina, domenica 29 ottobre 2023. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna che si sono subito sul posto. Sono in corso le indagini e le attività dei militari dell'Arma. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per cercare di ricostruire quanto avvenuto e identificare i responsabili.

Le indagini dei carabinieri

Secondo le prime informazioni raccolte, questa mattina all’esterno del McDonald’s di Sant’Anastasia, e precisamente in via Palmentola, ci sarebbe stata una violenta rissa tra diversi giovani. Durante lo scontro sarebbero stati esplosi anche dei colpi d’arma da fuoco. Al momento, sono stati portati in ospedale due ragazzi classe '99 e 2001. Il primo è stato portato all'Ospedale Santobono, come detto, e sarà a breve trasferito all’ospedale del Mare in gravi condizioni. Pare sia stato raggiunto da proiettili, il numero dei colpi non è ancora noto. L’altro è nel Pronto Soccorso della clinica villa dei Fiori di Acerra (non in pericolo di vita). Sarebbe stato pestato con una mazza.