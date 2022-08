Napoli, morta marinaia greca di 19 anni: ancora non si sa cosa l’abbia uccisa, escluso il Covid Sono in corso le indagini per stabilire le cause della morte di Thalia Kordambalou, la cadetta 19enne della Marina Militare greca morta a Napoli.

A cura di Valerio Papadia

È ancora avvolta dal mistero la morte di Thalia Kordambalou, la cadetta della Marina Militare greca di 19 anni deceduta in ospedale a Napoli: la giovane si trovava a bordo della Prometheus, la nave più grande della flotta militare greca, proveniente da Tunisi e arrivata al Porto di Napoli per lo scalo previsto, quando ha cominciato a stare male: da quanto si apprende, la 19enne aveva sul corpo eruzioni cutanee e presentava febbre riconducibile a una infezione da setticemia; si esclude – come invece era emerso subito dopo la notizia della morte della cadetta – che la ragazza fosse positiva al Covid-19, dal momento che i tamponi effettuati sarebbero risultati negativi. Trasportata all'ospedale del Mare, Thalia Kordambalou è stata poi trasferita al Cotugno, nosocomio partenopeo specializzato in malattie infettive, dove purtroppo è deceduta nella giornata di ieri, giovedì 25 agosto.

Altri due marinai in ospedale: la nave è in quarantena nel Porto di Napoli

La nave della Marina greca Prometheus

Soltanto quando la 19enne è stata trasportata in ospedale e si è venuto a conoscenza dei sintomi che presentava, sono scattati i protocolli sanitari circa una possibile malattia infettiva: la Prometheus è stata così messa in quarantena nel Porto di Napoli. Ad accusare un malore – non è ancora chiaro se riconducibile, sul piano dei sintomi, a quello accusato dalla 19enne – anche altri due marinai che si trovavano a bordo della nave greca: si tratta di un uomo e una donna, entrambi 21enni, anche loro ricoverati all'ospedale Cotugno; stando a quanto si apprende, le condizioni di salute dei due giovani non sono giudicate preoccupanti.