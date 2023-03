Napoli, 17enne accoltellato al torace, si rifiuta di raccontare ai carabinieri cosa è successo Il minore non ha voluto fornire ai carabinieri spiegazioni sulla dinamica dell’accaduto. Medicato in ospedale per una ferita al torace, è stato poi affidato ai genitori.

A cura di Valerio Papadia

Un minorenne aggredito e accoltellato nella notte a Napoli: si tratta di un ragazzo di 17 anni, ferito al torace. L'aggressione si è verificata dopo la mezzanotte, ma la dinamica è ancora sconosciuta: il minore – incensurato, residente nel quartiere Chiaiano, periferia Nord della città – è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Cto, dove gli è stata riscontrata una ferita da arma da taglio all'emitorace destro, giudicata guaribile in 8 giorni.

Il 17enne non ha voluto raccontare ai carabinieri la dinamica dell'aggressione

Nel nosocomio partenopeo sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno avviato le indagini: il 17enne, però, non ha voluto fornire ai militari alcuna spiegazione circa la dinamica di quanto accaduto. Dopo le cure del caso, il minorenne è stato riaffidato ai genitori. Proseguono le indagini dei militari dell'Arma per fare luce sulla vicenda e per individuare il responsabile – o i responsabili – dell'aggressione ai danni del 17enne.