Napoli, 16enne fermato alla guida di un’auto: a bordo liquori, profumi e cioccolatini rubati Il sedicenne è stato denunciato per ricettazione al Tribunale dei Minori e riaffidato alla madre.

A cura di Valerio Papadia

Si è messo, da solo, alla guida di un'auto ad appena 16 anni; nell'abitacolo, poi, trasportava merce di illecita provenienza: per questo, il minorenne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria dalla Polizia Stradale di Napoli. La vicenda, resa nota soltanto oggi, si è verificato nel pomeriggio dello scorso 12 novembre, quando una pattuglia della Stradale, Distaccamento di Nola, mentre percorreva la rampa di immissione della strada statale 162 Dir del Centro Direzionale, ha incrociato un'automobile e ha intimato l'alt al conducente per un controllo. Con grande sorpresa, gli agenti hanno scoperto che alla guida della vettura c'era un ragazzo di soli 16 anni, residente nel campo Rom di Poggioreale, dove era partito il suo viaggio alla guida dell'automobile.

Nell'auto merce rubata

Ancora più grande è stata la sorpresa degli agenti quando, perquisendo l'abitacolo dell'automobile, hanno rinvenuto un grande quantitativo di merce di illecita provenienza: liquori, profumi, cosmetici e cioccolatini rubati. I poliziotti hanno così sequestrato l'intera merce e denunciato il 16enne per ricettazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. L'automobile della quale il minorenne era alla guida, invece, è stata sottoposta a fermo e sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente e circolazione con veicolo già sottoposto a vincoli amministrativi. I poliziotti hanno riaffidato il 16enne alla madre, con la quale vive nel campo Rom di Poggioreale, che è intervenuta sul posto su segnalazione proprio degli agenti.