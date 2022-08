Napoli, 15enne picchiato e accoltellato da 4 uomini a Miano: è grave Il giovane, questa notte, si trovava in via Caprera quando è stato aggredito: ancora sconosciute le cause, così come sono ancora sconosciuti i suoi aggressori.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Sono ancora da chiarire i motivi dietro il pestaggio e l'accoltellamento di un ragazzino di 15 anni a Napoli. Stando a quanto si apprende, il minore – che è incensurato – questa notte si trovava in via Caprera, quartiere Miano, periferia Nord della città, quando sarebbe stato avvicinato da due scooter con a bordo quattro uomini; due di questi, scesi dal mezzo, lo hanno dapprima picchiato poi, mentre si trovava a terra, uno di loro ha accoltellato il 15enne. Soccorso dal 118, il minore è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove i medici hanno riscontrato ferite da arma da taglio al petto: il 15enne è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel nosocomio partenopeo sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato, che indagano sull'accadimento: i poliziotti hanno ascoltato il racconto del 15enne e sono ora al lavoro per ricostruire con precisione quanto successo e rintracciare i responsabili.

Soltanto qualche settimana fa, invece, nella notte tra il 23 e il 24 luglio, un altro ragazzino di 15 anni è stato brutalmente aggredito e accoltellato a Napoli. Il minore si trovava in vicoletto II San Giovanni Maggiore, nel cuore di Napoli, in piena zona universitaria, frequentata ogni fine settimana da giovani e giovanissimi, quando è stato avvicinato da uno sconosciuto che, senza motivo, lo ha accoltellato all'addome. Il 15enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Pellegrini dove è stato sottoposto a un primo intervento chirurgico, per poi essere trasferito all'ospedale del Mare, dove è stato ricoverato in condizioni molto gravi.