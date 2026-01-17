Napoli, 11enne si schianta con la moto da minicross e precipita per 4 metri: prognosi riservata

Immagine di repertorio

Dramma nel parcheggio del centro commerciale "La birreria" di Miano, periferia Nord di Napoli: un ragazzino di 11 anni è caduto per circa 4 metri dopo essersi schiantato contro un parapetto mentre era in sella al suo Lem, una piccola moto da cross; è stato portato all'ospedale pediatrico Santobono, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

È successo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 17 gennaio, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i militari della Compagnia Stella dell'Arma. Il ragazzino, hanno appurato i carabinieri, si trovava al secondo piano dell'area parcheggio, era da solo sulla piccola moto da cross a scoppio; per motivi che restano da chiarire è finito violentemente contro un parapetto. Non è chiaro se abbia perso il controllo a causa dell'alta velocità o per via di una manovra sbagliata ma l'impatto lo ha sbalzato dalla moto, facendolo finire oltre la protezione.

È caduto sulla rampa al piano inferiore, dopo un volo di circa quattro metri. Immediatamente soccorso, è stato portato nell'ospedale pediatrico napoletano, dove in queste ore viene sottoposto agli accertamenti medici del caso; per il momento la prognosi resta riservata.