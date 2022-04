“Napoletano africano terrone”: cori dei bergamaschi prima della partita Atalanta-Napoli A Bergamo, cori razzisti contro i napoletani prima del match tra Atalanta e Napoli. Ora il settore da cui sono partiti rischia la chiusura per un turno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tifosi dell’Atalanta allo stadio (Immagine di repertorio)

Accoglienza "calorosa" per i napoletani allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, dove quest'oggi scendono in campo Atalanta e Napoli. In un match delicato per entrambe le squadra (la Dea insegue il 4° posto Champions e deve gestire le forze in vista del match d'andata in Germania contro il Lipsia nei quarti di Europa League, mentre il Napoli insegue a tre punti il Milan capolista, impegnato domani contro il Bologna), a fare notizia sono i cori arrivati dai tifosi nerazzurri di casa all'indirizzo dei napoletani, chiamati "africani terroni". Cori che si sono sentiti chiaramente dalle altre tribune e anche a bordocampo.

Ora c'è il rischio che il settore da cui sono arrivati i cori possa essere chiuso, sebbene i cori siano avvenuti principalmente prima del fischio d'inizio. Si saprà nei prossimi giorni, quando il Giudice Sportivo si esprimerà al riguardo, letta anche la documentazione dell'arbitro. Non sarebbe la prima volta che per i cori razzisti contro il Napoli e i napoletani, il Giudice Sportivo ricorra alla chiusura di un settore dello stadio. Diversamente, invece, non si era potuti intervenire alla vigilia di Verona-Napoli, quando i tifosi scaligeri avevano "ironizzato" sulla guerra in corso in Ucraina esponendo uno striscione con le coordinate di Napoli ed invitando la Russia a bombardarla. In quel caso, infatti, l'episodio era avvenuto nel piazzale esterno allo stadio Bentegodi e pertanto in una zona non di competenza del Giudice Sportivo. Insulti che in ogni caso si sentono sempre più spesso negli stadi di tutta Italia: da Udine a Verona, passando per Firenze, Milano e Torino.