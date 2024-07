video suggerito

Macron, elogio di Napoli: “La mia preferita. Il napoletano lingua incredibile” Il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte hanno lodato l’Italia e in particolare Napoli. Macron ha citato anche la tradizione del caffè sospeso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Ode all'Italia e soprattutto a Napoli: firmata Emmanuel e Brigitte Macron. Il presidente francese e la moglie, durante un ricevimento per la stampa internazionale che si è svolto oggi all'Eliseo, hanno colto l'occasione per manifestare il proprio amore per l'Italia e in particolare per Napoli. "Nutriamo un grandissimo amore per l'Italia, dopo la Francia, è il nostro secondo Paese" ha dichiarato Brigitte Macron ad alcuni giornalisti italiani nel giardino dell'Eliseo. La Premiere Dame francese ha poi precisato: "Roma è la mia città preferita, Emmanuel adora Napoli", raccontando poi che lei e il presidente si sono conosciuti preparando una piece teatrale di Eduardo De Filippo, quando lei era una insegnante di francese e teatro e lui uno studente.

Emmanuel Macron, invece, dopo aver elogiato il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, ha raccontato ai giornalisti di quando lui e la moglie, a Napoli, assistettero a uno spettacolo proprio al Teatro De Filippo, rendendo omaggio al napoletano, che ha definito "una lingua incredibile". Ai cronisti che gli hanno chiesto, poi, se conoscesse qualche espressione in napoletano, Macron ha dapprima risposto di no, poi ha citato il caffè sospeso, l'antica usanza partenopea per la quale, in un bar, un avventore lascia un caffè pagato per un'altra persona che non può permetterselo.