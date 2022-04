Napoletani bloccati a Sharm el-Sheikh, incubo finito: stanotte il rientro a Capodichino I 160 turisti napoletani bloccati in Egitto dal 4 aprile per volo cancellato. Circa un centinaio che non avevano assicurazione alloggiati in un hotel scadente.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incubo finito per i napoletani bloccati a Sharm el-Sheikh dal 4 aprile scorso a causa della cancellazione improvvisa del loro volo. Sono rientrati all'Aeroporto di Capodichino stanotte, attorno alle 22,30. Si tratta di 160 turisti che sono rimasti bloccati in Egitto da due giorni per il continuo rinvio e poi per la soppressione del volo. I turisti sono stati divisi in due gruppi, quelli che avevano prenotato con le agenzie di viaggio e i tour operator, circa una 60ina, sono stati alloggiati in alberghi a 4 e 5 stelle. Coloro che invece avevano prenotato il viaggio fai da te, dopo l'intervento del ministero degli Esteri e delle autorità egiziane, sono stati alloggiati in un hotel 4 Stelle, che però era chiuso da 2 anni. Da qui, la necessità di ripulirlo e dei disagi patiti durante la permanenza, come l'acqua sporca dai rubinetti. Per loro, però, è già stato organizzato il volo di rientro in Italia. Il caso era stato denunciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

"I turisti – spiega Cesare Foa, presidente di Advunite-Aidit Campania Feserturismo, a Fanpage.it – erano 160 in totale, circa. Coloro che avevano prenotato il volo con tour operator e agenzie di viaggio sono stati protetti, dopo la perdita del volo, in alberghi a 4-5 stelle e hanno potuto condurre una vita normale. I clienti fai da te – senza assicurazione – dopo l'intervento della Farnesina, del console e delle autorità egiziane sono stati alloggiati in un hotel a 4 stelle. L'albergo però era chiuso da 2 anni, da quanto abbiamo appreso, infatti mentre si portavano i clienti lì, gli operatori hanno fatto le pulizie. Purtroppo, si può essere verificato qualche disagio a causa dell'inutilizzo prolungato. Il volo di rientro comunque è già stato organizzato. Sono atterrati a Napoli stanotte, attorno alle 22,30″.