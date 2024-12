video suggerito

Museo Reggia di Caserta, il 5 gennaio 2025 ingresso con biglietto gratuito Anche la Reggia di Caserta aderisce all'iniziativa del MiC che prevede l'accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese.

La Reggia di Caserta aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese. Domenica 5 gennaio dunque gratis l'acccesso. Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi la Sala Vanvitelli e la Sala Amelio, il Teatro di Corte, il Giardino Inglese e la Gran Galleria.

Per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinata alla distribuzione online sulla piattaforma TicketOne, da lunedì 30 dicembre, fino a esaurimento. Il numero massimo che ciascun account può ritirare è pari a 5 ( si tratta di una misura anti-bagarinaggio).

Un'altra quota dei biglietti sarà disponibile in sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8.30 del 5 gennaio, fino al termine della disponibilità. Tutti i visitatori, anche i minori a partire dai 2 anni di età, devono essere muniti di titolo di accesso. I biglietti hanno una fascia oraria di accesso dall’esterno al Monumento. Non è possibile l’ingresso prima e dopo tale orario. Agli abbonati ReggiaCard2025, che non hanno bisogno di prenotare, si chiede di entrare dal cancello di corso Giannone.

È possibile che per visitare gli Appartamenti reali sia, in alcuni orari, necessario attendere in fila al Vestibolo superiore.

Gli orari di apertura e chiusura del Museo

Appartamenti reali dalle 8,30 alle 19,15 con ultimo accesso alle 18,15;

Cappella Palatina dalle 8,30 alle 18,15 con ultimo accesso alle 18,10;

Parco reale dalle 8,30 alle 16 con ultimo accesso alle 15.

Disponibili i servizi di ristorazione (presso la caffetteria/buvette nel Cannocchiale e al chiosco e al ristorantino “Diana e Atteone”, nei pressi della Fontana al culmine della Via d’acqua nel Parco reale) e di noleggio bici, navetta e golf cart (all’ingresso del Parco reale). Aperto anche il bookshop al piano terra dell’ala ovest del Palazzo reale (III cortile).

Nelle giornate di gratuità la Reggia di Caserta, bene Unesco, è tra gli istituti di cultura italiani più visitati in Italia. La richiesta di biglietti supera, spesso, in queste occasioni le possibilità di accoglienza.