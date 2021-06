Stava raggiungendo Ascea, località marittima del Cilento, nel Salernitano, dove avrebbe trascorso qualche giorno di vacanza, quando ha accusato un improvviso malore, che non gli ha lasciato scampo: la vittima è un uomo di 69 anni, D.G., residente a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli. L'uomo aveva preso il treno regionale Napoli-Cosenza per raggiungere la costa cilentana per qualche giorno di relax quando, poco dopo la partenza, ha accusato un malore: inutili i primi soccorsi dei passeggeri che si trovavano in quel momento sul treno e hanno assistito alla scena, come inutili si sono rivelati purtroppo i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti alla stazione di Capaccio-Scalo, a Paestum, dove il treno si è fermato.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Gli altri passeggeri hanno dovuto abbandonare i vagoni e proseguire su altri convogli, anche se la tragedia non ha fatto registrare particolari rallentamenti alla circolazione ferroviaria regionale.

Una tragedia, quella occorsa oggi, che ricorda quanto accaduto soltanto qualche settimana fa nella provincia di Napoli: una vicenda che però, in quel caso, ebbe un epilogo meno tragico. Lo scorso aprile, su un treno della Circumvesuviana, tra Torre Annunziata e Torre del Greco, un passeggero ha accusato un improvviso malore. Come annunciato per l'occasione da Eav, la società che gestisce la linea ferroviaria, la circolazione ha subito notevoli rallentamenti e disagi, per consentire i soccorsi all'uomo, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.