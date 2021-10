Muore investito da un treno a Vairano Paternora: interrotta la linea Roma-Napoli Muore investito da un treno a Vairano Paternora, in provincia di Caserta: tratta interrotta lungo la Roma-Napoli per diverse ore. Sul posto forze dell’ordine e autorità giudiziaria per i rilievi del caso. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario oppure di un incidente. Cancellate due corse, ritardi per almeno sei treni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo è morto in tarda mattinata dopo essere stato investito da un treno. Non è chiaro se sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. L'investimento è avvenuto a Vairano Paternora, nel Casertano: interrotta la tratta Roma-Napoli per consentire le operazioni di rilievo sul posto e di rimozione del corpo. Temporaneamente attivato da parte di Trenitalia il servizio sostitutivo con bus tra Cassino e Caserta, la tratta interrotta.

Tutti i treni hanno riportato ritardi fino a trenta minuti: cancellati invece due treni (M 21451/21450 Caserta delle 13:35 – Napoli Campi Flegrei delle 14:43 e M 21489/21488 Napoli Campi Flegrei delle 16:17 – Caserta delle 17:25). Sei invece le corse che sono stati sostituiti per una tratta dall'autobus. Riprogrammati infine alcuni treni merci lungo la tratta interrotta. Solo dopo le 14 le corse hanno ricominciato a riprendere normalmente, al termine dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria. I massimi ritardi sono stati di circa trenta minuti nel periodo di interruzione della tratta, poi le corse successive non hanno subito rallentamenti o deviazioni. Sul posto sono proseguiti per tutta la mattinata i rilievi da parte delle forze dell'ordine, che stanno risalendo all'identità dell'uomo, di età molto giovane, e soprattutto per cercare di capire se la sua presenza sui binari al momento dell'arrivo del treno fosse voluta oppure se si sia trattato di un incidente. Ascoltato anche l'autista del treno che potrà spiegare se sia trovato improvvisamente davanti il giovane e come si sia svolta l'investimento. Nessuna ipotesi è al momento esclusa da parte delle forze dell'ordine.