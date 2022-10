Muore alla guida su via Terracina a Fuorigrotta: l’auto finisce contro le auto in sosta Un uomo è morto mentre era alla guida della propria automobile su via Terracina, finendo contro le auto in sosta. Ipotesi malore improvviso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo è morto su via Terracina, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli nella tarda mattinata di oggi, lunedì 17 ottobre. A causare la morte dell'uomo potrebbe essere stato un malore improvviso: come appreso da Fanpage.it da fonti investigative, l'automobile stava procedendo su via Terracina quando improvvisamente sarebbe andata a finire su alcune automobili in sosta. Dall'impatto sembrerebbe che il conducente, unica persona a bordo, abbia improvvisamente perso il controllo, circostanza che lascia pensare ad un improvviso malore.

Tutte le ipotesi investigative sono ancora sul tavolo: sul posto ci sono gli agenti della Polizia Municipale guidati dal comandante Ciro Esposito, che stanno effettuando i rilievi del caso. L'impatto con le automobili in sosta è avvenuto poco prima dell'ospedale San Paolo, che proprio su via Terracina ha il suo accesso principale.

Da quantificare invece i danni subiti dalle automobili in sosta, anche se non sarebbero ingenti. Disposto il sequestro della salma, sulla quale verrà effettuata l'autopsia chiamata a indicare l'esatta causa del decesso dell'uomo. Al momento, nessuna ipotesi è ufficialmente esclusa, sebbene la dinamica lascerebbe supporre possa essersi trattato di un malore improvviso.