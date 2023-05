Muore a 62 anni, i suoi organi donati per salvare altre vite: trapiantati cornee, cuore, polmoni, reni e fegato L’eccezionale prelievo multiorgano a scopo di trapianto eseguito al reparto di Rianimazione dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Muore a 62 anni per una grave patologia cerebrale. I suoi organi donati per salvare altre vite umane. Trapiantati cornee, cuore, polmoni, reni e fegato. L'eccezionale prelievo multiorgano a scopo di trapianto è avvenuto il 10 maggio 2023, presso la Rianimazione dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa, diretta dalla dottoressa Eufrasia Silvestro. L’intervento è stato eseguito, a seguito dell’accertamento della morte cerebrale, come previsto dalla legge.

Trapiantati cornee, cuore, polmoni, reni e fegato

Gli organi, in condizioni ottimali per l’efficacia del trattamento effettuato presso il Reparto di Rianimazione, sono stati ritenuti idonei per i relativi trapianti ed immediatamente utilizzati. Le cornee sono state prelevate dai medici del Reparto di Oculistica dell’Ospedale del Mare, Napoli. Il cuore è stato prelevato daIl’Equipe Cardiochirurgia del Policlinico di Bari. I polmoni sono stati prelevati dall’Equipe della Chirurgia Toracica dell’Azienda Ospedaliera di Padova. I reni sono stati prelevati dall’Equipe dell’AOU Federico II. Il fegato è stato prelevato dalla Equipe dell’ AORN – Cardarelli di Napoli.

L’intervento conferma l’alto livello di prestazioni offerte dal gruppo di medici, infermieri ed OSS che operano presso l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione deIl’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa. Tutto il personale del PO di Aversa, coinvolto a vario titolo, infatti, ivi compresi gli autisti, ha contribuito in maniera egregia, sia dal punto di vista professionale, sia umano.

La commissione aveva dato l'ok

La commissione per il relativo accertamento della morte cerebrale, composta da un Neurologo, Rossella Tonziello, un Medico della Direzione Sanitaria Adriana Correra, un Anestesista Eufrasia Silvestro, è stata convocata, dal Direttore Sanitario del Presidio, Stefania Fornasier, dopo la segnalazione del Coordinatore Locale per i prelievi e donazione di organi del Reparto di Rianimazione di Aversa, Umberto Di Vincenzo.

Determinante è stato il ruolo del Direttore Sanitario del Presidio Fornasier, la quale ha collaborato all’organizzazione di quanto realizzato, e del Prefetto di Caserta, Emilia Tarantino, per la disponibilità mostrata nel fornire la scorta dell’ambulanza per il rientro delle due Equipe chirurgiche di Bari e Padova, allo scopo di garantire nel tempo più breve il trapianto di cuore e polmoni ai pazienti riceventi già pronti nelle rispettive sale operatorie.

Il Direttore UOC di Anestesia e Rianimazione esprime, inoltre, tutta la propria gratitudine alla Direzione Strategica dell’ASL Caserta, per la costante attenzione dimostrata nel sostenere e valorizzare tutte le attività sanitarie, consentendo di esprimere elevati livelli qualitativi testimoniati, tra l’altro, dai prelievi d’organo, che di per sé, rappresentano un significativo indicatore di qualità nella valutazione dell’attività di un Reparto di Rianimazione.

È inoltre estremamente importante sottolineare la grande sensibilità della famiglia del donatore che ha acconsentito al prelievo degli organi, malgrado il grande dolore per la grave perdita del congiunto. Tale comportamento, di grande solidarietà umana, va sempre sottolineato e rappresenta anche un importante indicatore di fiducia nel personale medico ed infermieristico che ha avuto in cura il paziente.

Come si donano gli organi

Ma come si donano gli organi? Per diventare donatori un cittadino deve registrare il proprio consenso all’anagrafe del proprio Comune, al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità. È possibile farlo anche online sul sito www.sceglididonare.it, registrandosi con lo SPID attraverso l’AIDO (Associazione italiana donatori di organi). Se non si possiede un’identità digitale, invece, si può compilare e stampare il tesserino del donatore e conservarlo tra i propri documenti, magari comunicandolo ai propri familiari.