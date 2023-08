Muore a 46 anni Oxana Pavlyk, storica giocatrice di pallamano: vinse 3 scudetti con la PDO Salerno Oxana Pavlyk muore a 46 anni a Salerno: ex campionessa di pallamano, aveva vinto tre scudetti, tre coppe Italia ed una supercoppa con la PDO Salerno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Oxana Pavlyk

Lutto a Salerno per la morte di Oxana Pavlyk, 46 anni, storica giocatrice di pallamano che con la casacca della PDO Salerno vinse tre scudetti e una Coppa Italia a cavallo tra il 2006 ed il 2016. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città dove Pavlyk viveva dopo il suo ritiro dall'attività agonistica. A dare la notizia della sua scomparsa è stata proprio la società del capoluogo della Valle dell'Irno: "Con profonda tristezza ed incredibile sgomento la Jomi Salerno apprende la notizia della prematura scomparsa di Oxana Pavlyk, straordinaria fuoriclasse, giocatrice unica, donna piena di gioia di vivere, serena e sorridente. Alla sua famiglia ed alle persone che l’hanno voluta bene rivolgiamo le più sentite condoglianze.Ciao Oxy, non ti dimenticheremo mai, sarai sempre nei nostri ricordi".

Nata a Zaporižžja, in Ucraina, dopo aver giocato in squadre locali arrivò in Spagna nella Elda Prestigio di Valencia, per poi giocare in Serbia con il Kruševac. Poi a 26 anni la svolta: la laterale mancina ucraina arrivò a Salerno e fu subito amore: prima con la Handball Salerno dove militò due stagioni, quindi con la PDO Salerno che in suo onore decise anche di ritirare temporaneamente il numero 22, con il quale giocava. Vinse tre scudetti, tre coppe Italia ed una Supercoppa Italiana, tutte con la casacca della PDO Salerno, diventando un punto fermo della formazione salernitana e ottenendo anche la cittadinanza italiana, che le valse le convocazioni in Nazionale con la maglia delle Azzurre. Nel 2016, prima di ritirarsi raggiunti i 40 anni di età, giocò nel Teramo per una stagione. Anche dopo il ritiro, era rimasta a vivere a Salerno, che in queste ore sta ricordando la sua campionessa scomparsa.