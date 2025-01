video suggerito

Muore a 45 anni dopo intervento di bypass gastrico: aperta un’inchiesta sulla morte di Immacolata Fiorentino Il fratello della donna, deceduta nel giorno dell’Epifania in una clinica di Portici, ha sporto denuncia alla Polizia di Stato, che ora indaga sulla vicenda; la 45enne si era sottoposta a un intervento al II Policlinico di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Si indaga sulla morte di Immacolata Fiorentino, donna di 45 anni deceduta il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio scorso, alla clinica Bianchi di Portici, nella provincia di Napoli; la donna si era sottoposta a un intervento di bypass gastrico, il cosiddetto sleeve, all'ospedale II Policlinico di Napoli. Il fratello di Immacolata Fiorentino, assistito dall'avvocato Hilarry Sedu, ha sporto denuncia alla Polizia di Stato del commissariato di Ponticelli, ricostruendo la vicenda relativa a sua sorella, che lascia tre figli adottati.

La 45enne era finita in coma e si era risvegliata

Stando a quanto ricostruito in sede di denuncia, il 22 novembre 2024 la donna si è sottoposta all'intervento di bendaggio gastrico al II Policlinico di Napoli; tuttavia, l'operazione non è stata portata a termine a causa dell'insorgenza di una embolia polmonare con conseguente arresto cardio-circolatorio. Immacolata Fiorentino era stata dunque ricoverata in Rianimazione ed era stata in coma per 22 giorni, prima di risvegliarsi; ricoverata in Terapia sub-intensiva, la 45enne era stata poi trasferita per la riabilitazione alla clinica Bianchi di Portici il 3 gennaio scorso. Tre giorni dopo, però, è sopraggiunto il decesso. Sarà adesso la magistratura, dopo la denuncia del fratello, a fare chiarezza sulla morte di Immacolata Fiorentino.