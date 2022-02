Muore a 17 anni a New York, la famiglia di Claudio Mandia attacca il college: “Trattamenti inimmaginabili” La famiglia di Claudio Mandia attacca il college di New York dove il giovane studiava: “Sottoposto a trattamenti inimmaginabili da parte dell’amministrazione”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Claudio Mandia.

La famiglia di Claudio Mandia attacca il college di New York dove il figlio è stato trovato privo di vita a due giorni dal suo 18esimo compleanno: "Sottoposto a trattamenti inimmaginabili da parte dell'amministrazione", spiegano in una nota i parenti del giovani, che parlano di "morte insensata", spiegando anche che il 17enne fosse "sanissimo", escludendo così a priori la pista del malore improvviso che avrebbe stroncato il giovane.

Ma l'ultima parola dovranno dirla i medici a cui sono stati affidati gli esami autoptici sul corpo del giovane, figlio di una coppia di imprenditori di Battipaglia, Mauro Mandia ed Elisabetta Benesatto. Claudio era a New York dove frequentava un college e avrebbe dovuto compiere 18 anni due giorni dopo il ritrovamento del suo corpo privo di vita, all'interno dello stesso college. I genitori erano arrivati a New York proprio per festeggiare il compleanno, incontrandolo in aeroporto prima di andare in albergo. La mattina dopo, il giovane è stato trovato privo di vita dai compagni di college, con i quali potrebbe aver trascorso la serata precedente.

I genitori del giovane, in una nota, hanno puntato il dito contro l'amministrazione del college, che a loro avviso lo avrebbe sottoposto a "trattamenti inimmaginabili". Non è chiaro, tuttavia, a cosa facciano riferimento nello specifico, ma è probabile che nelle prossime ore possano aggiungere ulteriori dettagli a questa vicenda che per ora non sembra avere ipotesi ben formulate. A Battipaglia, intanto, la comunità è rimasta sconvolta una volta appresa la notizia. Anche il sindaco Cecilia Francese che ha anche aperto i canali diplomatici per far rientrare la salma in Italia: ma per quest'ultima ci vorrà del tempo, probabilmente quello necessario agli inquirenti statunitensi di effettuare l'autopsia e cercare di dare risposte ad un caso che, per il momento, non sembra averne alcuna.