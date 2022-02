Lutto a Battipaglia: Claudio Mandia, morto in un college a New York a poche ore dal 18esimo compleanno Un dramma scuote Battipaglia, popoloso centro del Salernitano. È la morte del giovanissimo Claudio Mandia, deceduto per cause da accertare a New York, poche ore prima di compiere 18 anni.

A cura di Redazione Napoli

Una notizia orribile per due genitori che erano volati negli Stati Uniti per celebrare il diciottesimo compleanno del figlio, un dramma ancora senza spiegazione è la morte di Claudio Mandia, nato e cresciuto a Battipaglia, provincia di Salerno, deceduto in un college privato a New York dove si era trasferito per studiare subito dopo il diploma di scuola media superiore. Figlio di due imprenditori del settore export alimentare, famiglia conosciuta e benvoluta nel popoloso centro della Piana del Sele, il giovane avrebbe presto compiuto 18 anni e per festeggiarlo i suoi genitori erano volati negli States.

Come è morto Claudio Mandia

Ma proprio nelle ore antecedenti il compleanno, la tragedia: i compagni di stanza di Claudio Mandia lo hanno trovato nel letto, privo di vita e hanno allertato i soccorsi e i genitori. Le ultime ore di vita del ragazzo, ricostruite sommariamente, si sarebbero svolte così: Claudio avrebbe incontrato i familiari la sera prima e poi trascorso la serata con gli amici per celebrare l'imminente arrivo della maggiore età.

Ciò che lo ha portato alla morte dovrà stabilirlo una autopsia. A Battipaglia la notizia di una così giovane vita spezzata ha fatto presto il giro della città: tante le manifestazioni di cordoglio per i Mandia; già ieri in città un gruppo di amici si è raccolto in preghiera nella chiesa Santa Maria della Speranza. Non sono stati ancora fissati i funerali del giovane.