Polemiche feroci in questi giorni da parte dei cittadini di Napoli che, dopo il danno della multa, si sono visti anche la beffa: nessuna delibera (più volte annunciata da Palazzo San Giacomo) le ha cancellate, ed i cittadini sono così costretti a pagarle regolarmente. Per di più, in molti stanno tempestando di telefonate gli uffici preposti, dove però i dipendenti stessi sono costretti a spiegare che non è stata emanata alcuna delibera, per cui le multe vanno regolarmente pagate. Tante le segnalazioni arrivate negli ultimi giorni in redazione da parte di cittadini furibondi. A Fanpage.it ha parlato una di essi, Serena Mottola, anche lei raggiunta da una multa in questi giorni e che, dopo diverse telefonate in cui si è vista rispondere che attualmente non esista alcuna delibera che cancelli questi multe, si è arresa ed ha deciso di pagarla ugualmente.

La vicenda è nota ai più: dal 6 giugno è scattata la delibera di pedonalizzazione temporanea di alcune strade, come via Duomo, via del Sole, via Miroballo, via Santa Sofia, che la sera (dalle 19 alle 7) si trasformano da Ztl in area pedonale. Ma i cartelli luminosi dei varchi Ztl non indicano il passaggio ad area pedonale dopo le 19, ma semplicemente si spengono, facendo così involontariamente cadere in trappola gli automobilisti di passaggio. Il risultato è stato che le multe sono più che raddoppiate rispetto al consueto, con quasi 200mila contravvenzioni in tre mesi. Le polemiche sono state tali che alla fine da Palazzo San Giacomo era arrivato il dietrofont e già a metà settembre si era parlato di una delibera ad hoc per cancellare le multe e prevedere ai rimborsi, con i moduli "già disponibili online".

Moduli che invece non sono mai venuti fuori, e così in molti hanno deciso di telefonare agli uffici comunali. Ma ricevendo risposte quantomeno "sorprendenti". Lo racconta a Fanpage.it, tra i tanti cittadini che hanno vissuto la stessa esperienza, Serena Mottola, raggiunta in questi giorni da una multa per essere passata su via Duomo in motorino dopo le 19 ad inizio luglio. "Provo a cercare la delibera, per sapere come fare per annullare la multa", ha spiegato a Fanpage.it, "ma niente. Così ho scritto a cinque uffici del Comune di Napoli, ma niente neanche da loro: ognuno mi dice di contattarne un altro. E così provo a telefono, ma l'unico impiegato con cui riesco a parlare mi spiega che non c'è alcuna comunicazione ufficiale, e che passano le giornate a rispondere a centinaia di telefonate come la mia, ma senza poter fare nulla. Non sanno neanche se e quando arriverà questa delibera, se sarà destinata solo ai residenti del posto o a tutti i multati, né tanto meno se sarà retroattiva". Le multe, infatti, se non pagate entro 5 giorni, aumentano: e più passa il tempo, più aumentano i costi di mora. "Lo trovo sconcertante, io alla fine ho deciso di pagare", racconta Serena a Fanpage.it, "ma come faranno quelli che non possono permetterselo? E se le multe dovessero essere più di una, visto che chi passava non sapeva che la zona fosse stata pedonalizzata?". Domande alle quali si spera nei prossimi giorni possa dare una risposta Palazzo San Giacomo che, tuttavia, pur annunciando già a metà settembre la delibera, ha sempre sostenuto che a sbagliare fosse stato chi è passato nelle zone pedonali e non il Comune stesso.