Mucca incinta cade e si spezza una zampa, salvata dai pompieri con l’elicottero Intervento dei vigili del fuoco con l’elicottero Drago VF69 a Mignano Monte Lungo, nel Casertano. Salvata una mucca gravida ferita. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una mucca incinta cade e si ferisce alla zampa. Impossibilitata a camminare, è costretta a sdraiarsi su un fianco. L'episodio è accaduto a Mignano Monte Lungo, in provincia di Caserta. I muggiti del bovino ferito attirano però l'attenzione di alcune persone che lanciano l'allarme. Ma spostare la mucca, considerata la mole dell'animale da circa 400 kg, è difficilissimo. A quel punto arriva la richiesta di soccorso ai vigili del fuoco. Viene allertato il 115, il numero dell'emergenza nazionale. La macchina dei soccorsi si mette in moto, attivata dalla centrale operativa. Dall'elisoccorso di Pontecagnano, in provincia di Salerno, decolla l'equipaggio di Drago VF69, un elicottero in forza al reparto volo dei vigili del fuoco.

La mucca salvata dall'elicottero dei pompieri nel Casertano

La mucca è bloccata per una ferita alla zampa, dice la segnalazione. L'animale è anche gravido e quindi in maggiore difficoltà, anche per il peso del vitellino che porta nel grembo. In pochi minuti l'elicottero dei pompieri raggiunge la mucca ferita. Viene calato il verricello. Il personale tecnico con cautela avvicina l'animale spaventato, lo tranquillizza e poi, in tutta sicurezza, lo stabilizza e lo imbraca nella rete. La mucca viene così issata dall'elicottero e trasportata in un luogo sicuro.

Affidate alle cure dei veterinari dell'Asl di Caserta, che la hanno presa in carico e le hanno prestato le prime cure mediche del caso. Adesso sta bene. Sarà rimessa in sesto e riaffidata ai proprietari. La mucca salvata potrà così partorire finalmente e tornare a pascolare per i campi, magari in compagnia del suo vitellino.