Movida violenta a Caserta: stretta su alcolici ai giovani, ordinanza in arrivo

In arrivo a Caserta una ordinanza per disporre maggiori controlli e la stretta sul consumo di alcol nelle sere di movida, specialmente tra i più giovani. La decisione dopo il Comitato ordine e sicurezza, convocato d’urgenza per definire una strategia di intervento in seguito alle risse, alle aggressioni e ai vandalismi registrati nella notte di sabato scorso.