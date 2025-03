video suggerito

Motociclista si schianta sul marciapiedi a Ponticelli, ricoverato in pericolo di vita Un 44enne è stato ricoverato la sera dell'8 marzo all'Ospedale del Mare: è rimasto vittima di un incidente in via Pacioli, a Ponticelli, è in gravi condizioni.

A cura di Nico Falco

Un uomo di 44 anni è stato ricoverato ieri sera in condizioni gravi, e in pericolo di vita, a seguito di un incidente stradale in via Pacioli, a Ponticelli, nella zona Est di Napoli: è finito a velocità sostenuta contro il marciapiede rialzato mentre era in moto ed è caduto rovinosamente al suolo. Sull'accaduto indaga la sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, sono stati acquisiti i video di alcune telecamere di sorveglianza del posto per la ricostruzione della dinamica.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20.25. Secondo quanto accertato dalla Polizia Locale, l'uomo era in sella alla sua moto da solo e stava percorrendo una strada di servizio che costeggia via Pacioli. Forse a causa della scarsa illuminazione non si sarebbe reso conto che il tratto terminava e, invece di rientrare sulla strada principale, è finito contro il marciapiede rialzato ad alta velocità. Nell'impatto, molto violento, si è staccata la targa del veicolo.

Il 44enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato d'urgenza all'Ospedale del Mare, dove è stato ricoverato in pericolo di vita. La moto è stata sequestrata e sono stati richiesti gli esami tossicologici per l'uomo, come da prassi in questi casi.