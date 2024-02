Mostra il fucile da caccia all’amico ma parte un colpo: 27enne ferito a Vico Equense Un giovane è stato ferito con un fucile da caccia a Vico Equense (Napoli); sarebbe stato un incidente: un colpo partito mentre gli stavano mostrando l’arma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un suo conoscente gli stava mostrando un fucile in un parcheggio di Vico Equense quando, per cause da accertare, è partito un colpo che lo ha raggiunto alla coscia. Ci sarebbe un incidente, dietro il ferimento di un 27enne di Ponticelli, ricoverato nella tarda serata di ieri, 4 febbraio, nell'ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli), in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

L'incidente, hanno ricostruito i carabinieri, è avvenuto nel parcheggio di un ristorante della cittadina della penisola sorrentina, dove i due si erano incontrati. Il fucile da caccia, regolarmente detenuto, è di proprietà di un 64enne del posto. L'uomo lo avrebbe preso dall'automobile e lo avrebbe mostrato all'altro quando il proiettile sarebbe colpito per errore; l'ogiva avrebbe colpito il suolo e si sarebbe frantumata, una delle schegge sarebbe quindi rimbalzata e avrebbe centrato il 27enne nel lato posteriore della coscia sinistra.

Il giovane, soccorso, è stato accompagnato in ospedale, dove nelle prossime ore verrà sottoposto ad un intervento chirurgico per l'estrazione del frammento di proiettile; dopo l'operazione si potrà sciogliere la prognosi. Il 64enne è stato denunciato e l'arma è stata sequestrata. La dinamica resta da definire con precisione, compresi i motivi per cui il fucile era stato portato nel parcheggio e mostrato all'altro; i due uomini, ascoltati dai carabinieri, avrebbero entrambi confermato la versione dell'incidente.